Olimpiadi 2026 il programma di oggi 12 febbraio | gli italiani in gara orari e dove vederli

Oggi, giovedì 12 febbraio, si svolge la sesta giornata delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Gli italiani sono in gara su diverse discipline, puntano a portare a casa altre medaglie e migliorare il medagliere, già a quota 14. Gli appuntamenti si svolgono in vari impianti, e molti atleti azzurri sono pronti a scendere in pista. La giornata promette competizioni intense e sorprese per gli appassionati italiani.

Oggi giovedì 12 febbraio è la sesta giornata delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Italia grande protagonista, con molti atleti che tenteranno di migliorare ulteriormente il medagliere azzurro, arrivato a quota 14. Aprono le danze, le ragazze del curling, con Stefania Constantini, Elena Mathis, Giulia Zardini Lacedelli, Marta Lo Deserto e Rebecca Mariani impegnate nel round robin contro Svizzera e Corea. Amedeo Bagnis e Mattia Gaspari saranno impegnati nelle due batterie di Skeleton, mentre Filippo Ferrari, Lorenzo Sommariva e Omar Visintin nel SBX di Snowboard. Occhi puntati sul SuperG femminile, con Federica Brignone, Elena Curtoni, Sofia Goggia e Laura Pirovano.

