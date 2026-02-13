Olimpiadi 2026 il programma di oggi 13 febbraio | gli italiani in gara orari e dove vederli

Oggi, venerdì 13 febbraio, i riflettori sono puntati sugli atleti italiani impegnati nella settima giornata delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, che si svolge tra gare di sci alpino e biathlon in diverse location del comprensorio. Dopo aver conquistato medaglie ieri, gli azzurri cercano di mantenere alta la bandiera italiana, con alcune competizioni che si svolgono in orari serali e trasmesse in diretta sui principali canali sportivi.

Oggi venerdì 13 febbraio è la settima giornata delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Italia protagonista anche ieri, con nuove medaglie, e anche oggi gli azzurri proveranno ad arricchire il medagliere. Il programma delle gare di oggi 13 febbraio. Sci di fondo – 12:00: 10 km tecnica libera partenza a intervalli uomini. Biathlon – 14.00: 10km sprint uomini ( Zeni, Hofer, Romanin, Giacomel ). Curling: 09:05: Round robin uomini 3; (Gran Bretagna- Italia ). 14:05: Round robin donne 3;. 19:05: Round robin uomini 4 (Germania- Italia ). Pattinaggio di figura – 19:00: Programma libero individuale uomini ( Rizzo, Grassl ).