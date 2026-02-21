Olimpiadi 2026 | il programma di domani domenica 22 febbraio Orari tv ordine delle gare
L’assegnazione delle ultime medaglie alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 deriva dal fatto che domani si concluderanno le gare con quattro finali in programma. La giornata prevede le competizioni di sci di fondo, curling, bob e hockey su ghiaccio, con atleti pronti a dare il massimo per conquistare i titoli. Le gare si svolgono in diverse location e gli orari sono già stati comunicati. La competizione entra nel suo momento decisivo.
Domani, domenica 22 febbraio, si assegneranno le ultime medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: saranno quattro i titoli in palio, ovvero quelli della 50 km tc mass start femminile di sci di fondo, del curling femminile, del bob a 4 maschile e dell’hockey su ghiaccio maschile. Già definite le finali di curling femminile, tra Svizzera e Svezia, e di hockey su ghiaccio maschile, tra Canada e Stati Uniti, mentre nel bob a 4 maschile si disputeranno terza e quarta manche. Il programma sportivo si ferma qui, perché alle ore 20.30 si terrà la Cerimonia di chiusura, che farà calare il sipario ufficialmente sui Giochi. 🔗 Leggi su Oasport.it
Olimpiadi Milano Cortina 2026: il programma di domani (22 febbraio). Orari, tv, ordine delle gareIl programma di domani alle Olimpiadi Milano Cortina 2026 prevede l’assegnazione di quattro medaglie.
Olimpiadi 2026, il programma di domani (domenica 15 febbraio). Orari, tv, ordine delle gareDomani, domenica 15 febbraio, le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 consegneranno nuove medaglie in diverse discipline.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Olimpiadi di Milano Cortina 2026: come sarà la Cerimonia di Chiusura?; Olimpiadi, il programma di sabato 21 febbraio; Brignone, Goggia, Fontana, Lollobrigida e molto altro: programma del 12 febbraio; Tutte le star che si esibiranno alla Cerimonia di Chiusura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.
Olimpiadi Milano Cortina: il programma di oggi 21 febbraio, gli italiani in gara e dove vederliOlimpiadi Milano Cortina 2026, programma 21 febbraio: orari gare, italiani in gara e dove vederle in tv e streaming in diretta ... sport.virgilio.it
Italiani in gara oggi a Milano Cortina 2026, il programma azzurro di sabato 21 febbraioOgni giorno discipline diverse sotto i riflettori, sfide da vincere e medaglie da assegnare per gli azzurri: ecco chi sono gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi Invernali 2026 di Milano Cortina ... vogue.it
È tutto pronto a Verona per la Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, in programma domani, 22 febbraio. La città si appresta a diventare il cuore pulsante di un evento che celebrerà questi giorni di emozioni, traguardi straordinari - facebook.com facebook
Programma Olimpiadi Milano-Cortina 21 febbraio: Italia in gara, orari, medaglie, dove vederle in tv x.com