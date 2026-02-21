Olimpiadi 2026 | il programma di domani domenica 22 febbraio Orari tv ordine delle gare

L’assegnazione delle ultime medaglie alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 deriva dal fatto che domani si concluderanno le gare con quattro finali in programma. La giornata prevede le competizioni di sci di fondo, curling, bob e hockey su ghiaccio, con atleti pronti a dare il massimo per conquistare i titoli. Le gare si svolgono in diverse location e gli orari sono già stati comunicati. La competizione entra nel suo momento decisivo.

Domani, domenica 22 febbraio, si assegneranno le ultime medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: saranno quattro i titoli in palio, ovvero quelli della 50 km tc mass start femminile di sci di fondo, del curling femminile, del bob a 4 maschile e dell’hockey su ghiaccio maschile. Già definite le finali di curling femminile, tra Svizzera e Svezia, e di hockey su ghiaccio maschile, tra Canada e Stati Uniti, mentre nel bob a 4 maschile si disputeranno terza e quarta manche. Il programma sportivo si ferma qui, perché alle ore 20.30 si terrà la Cerimonia di chiusura, che farà calare il sipario ufficialmente sui Giochi. 🔗 Leggi su Oasport.it

Olimpiadi Milano Cortina 2026: il programma di domani (22 febbraio). Orari, tv, ordine delle gareIl programma di domani alle Olimpiadi Milano Cortina 2026 prevede l’assegnazione di quattro medaglie.

Olimpiadi 2026, il programma di domani (domenica 15 febbraio). Orari, tv, ordine delle gareDomani, domenica 15 febbraio, le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 consegneranno nuove medaglie in diverse discipline.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.