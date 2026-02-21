Olimpiadi Milano Cortina 2026 | il programma di domani 22 febbraio Orari tv ordine delle gare
Il programma di domani alle Olimpiadi Milano Cortina 2026 prevede l’assegnazione di quattro medaglie. Si svolgeranno le finali della 50 km di sci di fondo a tecnica classica con partenza mass start, il torneo di curling femminile, le gare di bob a 4 maschile e l’hockey su ghiaccio maschile. Gli atleti si preparano a concludere le competizioni, con i loro sforzi puntati sulla conquista del podio. La giornata promette emozioni intense e sfide decisive.
Domani, domenica 22 febbraio, si assegneranno le ultime medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: saranno quattro i titoli in palio, ovvero quelli della 50 km tc mass start femminile di sci di fondo, del curling femminile, del bob a 4 maschile e dell’hockey su ghiaccio maschile. Già definite le finali di curling femminile, tra Svizzera e Svezia, e di hockey su ghiaccio maschile, tra Canada e Stati Uniti, mentre nel bob a 4 maschile si disputeranno terza e quarta manche. Il programma sportivo si ferma qui, perché alle ore 20.30 si terrà la Cerimonia di chiusura, che farà calare il sipario ufficialmente sui Giochi.🔗 Leggi su Oasport.it
