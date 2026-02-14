olimpiadi 2026 il programma di domani domenica 15 febbraio orari tv ordine delle gare

Domani, domenica 15 febbraio, le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 consegneranno nuove medaglie in diverse discipline. La giornata prevede nove finali, tra cui la staffetta maschile di sci di fondo e il gigante femminile di sci alpino. La competizione si svolge in vari impianti, con gli atleti pronti a sfidarsi per il podio. La trasmissione sarà visibile in diretta tv e online, con orari specifici per ogni gara.

Domani, domenica 15 febbraio, si assegneranno altre medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: saranno 9 i titoli in palio, ovvero quelli della staffetta maschile di sci di fondo, delle dual moguls maschili di sci freestyle, del gigante femminile di sci alpino, delle pursuit di biathlon, dei 500 femminili di speed skating, delle gare a coppie miste di snowboardcross e skeleton, e del trampolino grande femminile di salto con gli sci. Oltre alle finali in programma, proseguiranno le fasi a gironi dei tornei di hockey ghiaccio maschile e di curling maschile e femminile, si disputeranno le qualificazioni maschili del big air dello sci freestyle, ed inizieranno le gare del monobob femminile, del team pursuit maschile di speed skating e delle coppie d’artistico di pattinaggio. 🔗 Leggi su Oasport.it

Domani, 4 febbraio, si apre ufficialmente il sipario sulle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

