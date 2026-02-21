Olimpiadi 2026 gli italiani in gara oggi sabato 21 febbraio | c’è Vittozzi poi Giovannini e ancora Lollobrigida | Il programma con orari finali e risultati

Vittozzi, Giovannini e Lollobrigida gareggiano oggi alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, portando in campo le loro specialità. La giornata si concentra su diverse discipline, tra cui il biathlon e lo sci di fondo, con finali che potrebbero regalare medaglie agli italiani. Gli atleti si preparano a scendere in pista, mentre gli appassionati seguono attentamente gli orari e i risultati in diretta. La competizione entra nel suo momento decisivo, con molti occhi puntati sui protagonisti di oggi.

Penultimo giorno di gare alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, con tante finali da seguire e tante gare da possibile podio per gli azzurri. Torna il biathlon, con la mass start donne: Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer, alla sua ultima gara, sperano. Nello ski cross uomini c’è Simone Deromedis, uno dei più forti interpreti della disciplina, in cui si compete 4 contro 4. Non è impossibile vederlo sul podio. E l’Italia, maschile o femminile non cambia, non è mai salita sul podio Olimpico nella disciplina. E poi Andrea Giovannini e Francesca Lollobrigida, due dei migliori pattinatori al mondo nella parta in linea su pista lunga.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

