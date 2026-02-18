Olimpiadi 2026 gli italiani in gara oggi mercoledì 18 febbraio | il programma con orari finali e risultati | Dove vedere in tv

Le grandi possibilità di medaglia dell’Italia per mercoledì 18 febbraio sono ancora una volta affidate allo short track. Ma la giornata azzurra comincia molto prima, ad esempio con lo sci di fondo: Federico Pellegrino ed Elia Barp, già bronzo in staffetta, proveranno a stupire nel Team Sprint. Per quanto riguarda lo sci alpino, si chiude il programma con lo slalom speciale femminile: Lara Della Mea (quarta nello slalom gigante) cerca l’impresa. Nel primo pomeriggio occhi sul biathlon: c’è la staffetta femminile, con l’oro Lisa Vittozzi. In serata ecco lo short track: Arianna Fontana ancora a caccia della 14esima medaglia ai Giochi con la staffetta femminile, che è nella finale a quattro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Olimpiadi 2026, gli italiani in gara oggi mercoledì 11 febbraio | Orari e finali: programma e dove vedere in tvOggi, mercoledì 11 febbraio, gli italiani scendono in pista con nuove speranze di medaglia alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Olimpiadi 2026, gli italiani in gara oggi lunedì 16 febbraio | Orari, finali, risultati: il programma e dove vedere in tvOggi, lunedì 16 febbraio, gli italiani tornano in gara alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, dopo aver conquistato diverse medaglie ieri.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Italiani in gara domani 16 febbraio · Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026; Olimpiadi invernali 2026, gli atleti italiani in gara e il programma di oggi 14 febbraio; Olimpiadi, quattro medaglie azzurre | Gli italiani in gara oggi: orari e finali; Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara oggi, lunedì 16 febbraio.

Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi in tv: orari 18 febbraio, tv, streaming, calendario italiani in garaOggi mercoledì 18 febbraio va in scena la quindicesima giornata di gare Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: prosegue il grande evento sportivo ... oasport.it

Olimpiadi Invernali 2026 oggi in TV, orari e programma degli italiani in gara il 18 febbraioL’Italia prova a vincere altre medaglie nella giornata di oggi, 18 febbraio. Riflettori puntati sullo slalom speciale, sulla staffetta di biathlon e sullo short track. Diretta TV in chiaro su Rai 2 e ... fanpage.it

Olimpiadi Milano Cortina 2026, gli italiani in gara mercoledì 18 febbraio: orari tv e info facebook

Olimpiadi invernali: gli atleti italiani con più medaglie #SkySport #MilanoCortina2026 x.com