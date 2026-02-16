Bob oggi Olimpiadi 2026 | orari 16 febbraio tv programma streaming italiani in gara

Bob ha conquistato il primo titolo delle Olimpiadi 2026, a causa della gara che si svolge oggi sulla pista “Eugenio Monti” di Cortina d’Ampezzo. La competizione si tiene alle 16, con diretta in tv e streaming, e vede protagonisti anche alcuni italiani in corsa per il podio.

Tutto pronto sulla pista "Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo per vivere nuove grandi emozioni con l'assegnazione del primo titolo nel bob ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Nella serata di lunedì 16 febbraio si disputeranno infatti le ultime due manche del monobob femminile, con la tedesca Laura Nolte leader provvisoria della competizione davanti a due atlete statunitensi. Stamattina comincia nel frattempo il cammino dell'azzurro Patrick Baumgartner (insieme al frenatore Robert Mircea) nel bob a due, con in programma le prime due discese. L'Italia parte in questa specialità come outsider nella lotta per le medaglie, anche se negli allenamenti si è visto un estremo equilibrio, ma la Germania ha le carte in regola per monopolizzare le prime tre posizioni con i suoi equipaggi.