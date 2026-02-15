Bob oggi Olimpiadi 2026 | orari 15 febbraio tv programma streaming italiani in gara

Oggi, Bob ha fatto il suo debutto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo aver conquistato il biglietto grazie ai risultati nelle qualificazioni. La gara si svolge nel pomeriggio, con la trasmissione in diretta su diverse reti televisive e piattaforme di streaming. Numerosi italiani sono in corsa, pronti a dare il massimo sulla pista.

Si entra ufficialmente nel vivo del programma del bob per quanto riguarda i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Nella giornata di oggi, domenica 15 febbraio, infatti, scatterà l'attesissima gara del monobob femminile. La pista di Cortina d'Ampezzo, intitolata ad Eugenio Monti, si prepara per regalarci grandi emozioni. Due azzurre in gara: si tratta di Simona De Silvestro e Giada Andreutti: difficile ambire alle posizioni di vertice, l'obiettivo è quello di agguantare la top-10. Quale sarà il programma della giornata per la gara di monobob? A partire da oggi, domenica 15 febbraio, si partirà con la gara che assegnerà le medaglie.