Olimpiadi 2026 Meloni | Felice per record storico di Arianna Fontana Giochi estivi? Vediamo

Il record storico di Arianna Fontana alle Olimpiadi 2026 ha reso felice Meloni, che ha commentato l’evento con entusiasmo. La premier ha sottolineato la sua soddisfazione per il risultato dell’atleta italiana, che ha conquistato una medaglia importante. Meloni ha aggiunto di essere rimasta impressionata dalla sua determinazione, anche dopo una giornata intensa e piena di impegni. La premier ha anche lasciato aperta la possibilità di partecipare ai giochi estivi in futuro, senza però confermare nulla ancora. La serata si è conclusa con un sorriso per l’impresa di Fontana.

"Sono emozionata per questa serata e sono contenta di essere riuscita ad arrivare in tempo nonostante la giornata molto complessa. E sono molto felice per questa emozione, per queste ragazze straordinarie, per un record storico di sempre di Arianna Fontana, un'italiana. Mi ha dato una grande carica". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni lasciando il Forum di Assago dove ha visto la finale della staffetta dei 3000 metri di short track femminile, dove le azzurre hanno vinto l'argento e Arianna Fontana è diventata l'atleta italiana con più medaglie olimpiche vinte nella storia. Ai cronisti che le chiedevano se pensasse di organizzare anche le Olimpiadi estive in Italia, Meloni ha risposto: "Vediamo, una cosa alla volta".