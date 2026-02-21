oggi la giornata internazionale della lingua madre

Il 21 febbraio si celebra la Giornata Internazionale della Lingua Madre, ricorrenza voluta dall’UNESCO nel 1999. La data ricorda le vittime di Dacca, uccise nel 1952 mentre manifestavano per il diritto di parlare la propria lingua. L’evento richiama l’importanza di preservare le lingue locali e le tradizioni culturali. In molte scuole, oggi si svolgono eventi e incontri dedicati alle diverse lingue parlate nel mondo. La giornata invita a riflettere sulla tutela delle lingue minoritarie.

Arezzo, 21 febbraio 2026 – Il 21 febbraio, si festeggia la Giornata Internazionale della Lingua Madre, istituita nel 1999 dall'UNESCO, in memoria degli studenti dell’Università di Dacca, in Bangladesh, morti il 21 febbraio 1952 per aver difeso il diritto di parlare la propria lingua madre. Da allora, ogni anno, in tutto il mondo, si celebra la diversità linguistica e il diritto di tutte le persone a potersi esprimere nella propria "lingua del cuore". Ad Arezzo, ormai da molti anni, l'associazione ACB Social Inclusion celebra questa giornata con varie iniziative. “Quest’anno la scelta è stata quella di valorizzare il 21 febbraio nei contesti educativi che la nostra associazione cura quotidianamente: il nostro target saranno i circa cinquanta ragazzi e ragazze della scuola secondaria che frequentano il nostro doposcuola e i novanta bambini e bambine delle quattro scuole primarie di Arezzo che seguono i corsi italiano L2 condotti dalla nostra docente, Arianna D’Angelo” spiega Elisa Faleppi, psicologa e referente delle attività educative di ACB.🔗 Leggi su Lanazione.it

“Plurilinguismo e mediazione a scuola” la Giornata Internazionale della Lingua MadreIl 25 febbraio ad Arezzo si svolge la Giornata Internazionale della Lingua Madre, organizzata dai corsi di studio in Lingue dell’Università di Siena.

