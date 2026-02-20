21 febbraio giornata internazionale della lingua madre

Il 21 febbraio si celebra la Giornata internazionale della lingua madre, istituita dall’UNESCO nel 1999. La decisione nasce dall’esigenza di tutelare le lingue minoritarie, molte delle quali rischiano di scomparire. In questa giornata, vengono organizzati eventi per promuovere la diversità linguistica e sensibilizzare sull’importanza di preservare le proprie radici linguistiche. Quest’anno, molte scuole italiane hanno lanciato iniziative dedicate alle lingue indigene e ai dialetti locali. La giornata invita tutti a riflettere sulla ricchezza culturale nascosta dietro ogni lingua.

La Giornata internazionale della Lingua Madre fu proclamata dalla Conferenza Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) nel novembre del 1999 (30C62). Dal 2000 essa viene celebrata ogni anno per promuovere la diversità linguistica e.