Plurilinguismo e mediazione a scuola la Giornata Internazionale della Lingua Madre

Il 25 febbraio ad Arezzo si svolge la Giornata Internazionale della Lingua Madre, organizzata dai corsi di studio in Lingue dell’Università di Siena. La causa è la volontà di sensibilizzare sull’importanza di preservare le lingue minoritarie e di promuovere il plurilinguismo tra gli studenti. La manifestazione mira a coinvolgere le scuole e la comunità locale, offrendo attività e laboratori che mettono in risalto le diverse lingue parlate nel mondo.

Arezzo, 18 febbraio 2026 – La Giornata Internazionale della Lingua Madre torna il 25 febbraio ad Arezzo con una iniziativa dedicata alla valorizzazione della diversità linguistica e del plurilinguismo promossa dai corsi di studio in Lingue dell'Università di Siena. A partire dalle ore 9, nell'Aula 14 della palazzina Uomini (viale Cittadini, 33), si terrà l'incontro " Plurilinguismo e mediazione a scuola", coordinato dalla professoressa Letizia Cirillo del Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne (DFCLAM). Durante l'incontro saranno presentati i risultati di un progetto di ricerca-azione realizzato in collaborazione con l'Istituto comprensivo IV Novembre di Arezzo.