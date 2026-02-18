Plurilinguismo e mediazione a scuola la Giornata Internazionale della Lingua Madre

Da lanazione.it 18 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 25 febbraio ad Arezzo si svolge la Giornata Internazionale della Lingua Madre, organizzata dai corsi di studio in Lingue dell’Università di Siena. La causa è la volontà di sensibilizzare sull’importanza di preservare le lingue minoritarie e di promuovere il plurilinguismo tra gli studenti. La manifestazione mira a coinvolgere le scuole e la comunità locale, offrendo attività e laboratori che mettono in risalto le diverse lingue parlate nel mondo.

Arezzo, 18 febbraio 2026 – La Giornata Internazionale della Lingua Madre torna il 25 febbraio ad Arezzo con una iniziativa dedicata alla valorizzazione della diversità linguistica e del plurilinguismo promossa dai corsi di studio in Lingue dell’Università di Siena. A partire dalle ore 9, nell’Aula 14 della palazzina Uomini (viale Cittadini, 33), si terrà l’incontro “ Plurilinguismo e mediazione a scuola”, coordinato dalla professoressa Letizia Cirillo del Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne (DFCLAM). Durante l’incontro saranno presentati i risultati di un progetto di ricerca-azione realizzato in collaborazione con l’Istituto comprensivo IV Novembre di Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

plurilinguismo e mediazione a scuola la giornata internazionale della lingua madre
© Lanazione.it - “Plurilinguismo e mediazione a scuola” la Giornata Internazionale della Lingua Madre

Leggi anche: “Lasciare il segno: una lingua per comunità inclusive”, UniBg celebra la giornata internazionale delle persone con disabilità

Leggi anche: Giornata internazionale delle persone con disabilità: l'opera collettiva nell'atrio della scuola primaria Via Lanciano

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Plurilinguismo e mediazione a scuola.