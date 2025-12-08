No Tav oggi la marcia a 20 anni dallo sgombero di Venaus | nuove tensioni in valle al cantiere della Torino-Lione

Torinotoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora tensioni alla vigilia della marcia popolare che, nella giornata di lunedì 8 dicembre, vedrà sfilare centinaia di attivisti e militanti del movimento No-Tav da Venaus fino alla frazione di San Giuliano, dove è sorto nuovo presidio permanente. Una marcia popolare e una protesta che. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

