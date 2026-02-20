Quentin Deranque, il giovane ucciso durante una lite a Lione, ha scatenato una protesta in città. Nonostante le resistenze di alcuni gruppi di estrema sinistra, il corteo commemorativo si terrà sabato pomeriggio come previsto. Gli organizzatori hanno confermato che si svolgerà nel centro di Lione, con l’obiettivo di ricordare Quentin e denunciare la violenza. La decisione di mantenere la manifestazione ha diviso l’opinione pubblica, ma gli attivisti insistono sulla libertà di espressione. La città si prepara ad accogliere i partecipanti.

La manifestazione in ricordo di Quentin Deranque, ucciso dagli antifascisti a Lione, si farà sabato pomeriggio proprio nella sua città natale. Anche se l’estrema sinistra ha chiesto di vietarla per evitare presunti disordini. Il primo a chiedere la sospensione dell’evento è stato il sindaco dei Verdi Gregory Doucet «per garantire un quadro sereno e prevenire qualsiasi violenza, il divieto di questa manifestazione costituisce l’unica decisione responsabile». Ma il ministro dell’Interno ha già preso una decisione, affermando che non ha intenzione di richiedere l’annullamento del raduno: «Le forze dell’ordine saranno dispiegate lungo il perimetro del corteo».🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Quentin, il corteo per il giovane ucciso dagli antifa a Lione si farà. Ma l’estrema sinistra voleva vietarlo…

