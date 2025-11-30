Rapinatore riconosciuto da un poliziotto fuori servizio | la fuga finisce in un Bed & Breakfast

Bresciatoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo ha visto per un istante, il tempo sufficiente per riconoscere quel volto che aveva già incrociato nei momenti concitati successivi alla rapina al supermercato Penny di Desenzano. È bastato questo perché un agente di Polizia, libero dal servizio, capisse che davanti a sé c’era proprio lui: il. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Poliziotto fuori servizio riconosce un rapinatore a Desenzano, presi due pregiudicati - Si tratta di due uomini originari della Repubblica Ceca con numerosi precedenti. Da quibrescia.it

rapinatore riconosciuto poliziotto fuoriRapinatore riconosciuto da un poliziotto fuori servizio: la fuga finisce in un Bed & Breakfast - Il Questore Paolo Sartori ha poi firmato per entrambi un foglio di via obbligatorio: per i prossimi tre anni sarà vietato loro tornare a Desenzano del Garda. Scrive bresciatoday.it

rapinatore riconosciuto poliziotto fuoriRiconosciuto come l’autore della rapina dal poliziotto fuori servizio - Al termine degli atti di polizia giudiziaria, il 25enne è stato arrestato per il reato di possesso di documenti di identificazione falsi. Secondo giornaledibrescia.it

Cerca Video su questo argomento: Rapinatore Riconosciuto Poliziotto Fuori