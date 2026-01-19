Maltempo in peggioramento in Calabria le raccomandazioni della Protezione civile ai cittadini

A causa del previsto peggioramento delle condizioni meteorologiche in Calabria, con allerta arancione prevista nelle prossime 24-36 ore, la Protezione civile regionale invita cittadini e amministrazioni a seguire le raccomandazioni ufficiali. È importante adottare comportamenti prudenti e rispettare le indicazioni per garantire la sicurezza durante questo periodo di condizioni meteorologiche avverse.

