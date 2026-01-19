Maltempo in peggioramento in Calabria le raccomandazioni della Protezione civile ai cittadini
A causa del previsto peggioramento delle condizioni meteorologiche in Calabria, con allerta arancione prevista nelle prossime 24-36 ore, la Protezione civile regionale invita cittadini e amministrazioni a seguire le raccomandazioni ufficiali. È importante adottare comportamenti prudenti e rispettare le indicazioni per garantire la sicurezza durante questo periodo di condizioni meteorologiche avverse.
Considerato il peggioramento delle condizioni meteorologiche in Calabria, previsto a partire dalla serata odierna e per le successive 24–36 ore, con allerta arancione, la Protezione civile della Regione richiama l’attenzione di cittadini e amministrazioni locali sull’importanza di adottare.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
