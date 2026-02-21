Rogoredo gli amici del pusher | Dal poliziotto richieste quotidiane di denaro e droga

A Rogoredo, alcuni amici di un uomo sospettato di spaccio raccontano che un poliziotto chiede loro spesso soldi e droga. Le testimonianze indicano che l’agente si faceva consegnare denaro e sostanze stupefacenti regolarmente. Nei confronti dell’ufficiale sono in corso indagini e sono stati ascoltati anche altri quattro colleghi. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla condotta di alcuni agenti delle forze dell’ordine in zona. La procura ha avviato verifiche approfondite.

L'ipotesi di richieste di "pizzo" avanzate dall'agente di polizia al pusher che nell'ultimo periodo avrebbero portato a dissapori e tensioni. È uno dei temi su cui stanno lavorando gli investigatori della Squadra Mobile di Milano nell'indagine coordinata dal pm Giovanni Tarzia e dal procuratore Marcello Viola sulla morte di Abderrahim Mansouri, ucciso il 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo durante un controllo anti-spaccio, dall'assistente capo Carmelo Cinturrino. Il poliziotto è ora indagato per omicidio volontario, accusa sempre più solida e che ha trovato riscontri anche negli interrogatori resi giovedì in Questura dai suoi quattro colleghi, ai quali sono stati contestati il favoreggiamento e l'omissione di soccorso.