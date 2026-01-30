Tre cacciatori morti a Montagnareale vicino Messina dubbi sulla versione del testimone | il dettaglio del cane

Si indaga sui tre cacciatori morti a Montagnareale, vicino Messina. La versione del testimone solleva dubbi e ora si cerca di capire cosa sia successo davvero. Intanto, il ritrovamento di un cane complica le cose e apre nuovi interrogativi sulla dinamica dell’incidente.

Resta un mistero l’omicidio di Davis e Giuseppe Pino e Antonio Gatani, i tre cacciatori rinvenuti senza vita nel bosco di Montagnareale, sui monti Nebrodi in provincia di Messina. Gli uomini sono morti a causa di colpi di arma da fuoco, ma non è chiaro chi abbia sparato. La versione dell’unico testimone non convince gli inquirenti e a far aumentare i dubbi anche il ritrovamento del cane di una delle vittime. Tre cacciatori morti a Messina Antonio Gatani, 82 anni e i fratelli Davis e Giuseppe Pino, 26 e 44 anni, sono i tre cacciatori rinvenuti senza vita nei boschi di Montagnareale. I tre uomini non si conoscevano e, a quanto appurato dalle prime indagini, non avevano alcun contatto con la criminalità. 🔗 Leggi su Virgilio.it

