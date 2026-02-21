Nuovi autobus a Messina La Fauci critica | Periferie ancora scoperte Badiazza è un esempio
A Messina, l’arrivo di nuovi autobus ha scatenato polemiche. La Fauci denuncia che molte periferie, come Badiazza, restano ancora senza servizio adeguato. La città riceve bus moderni e più autisti, ma alcune zone non beneficiano ancora di collegamenti efficaci. La questione riguarda soprattutto le aree meno centrali, dove i residenti devono affrontare lunghi tragitti a piedi. La questione dei trasporti pubblici rimane aperta per molte zone della città.
Il vice presidente supplente del consiglio comunale, in una nota, commenta la situazione dopo la presentazione dei nuovi mezzi da parte di Atm “L’Atm presenta regolarmente nuovi autobus, nuovi autisti, investimenti sul parco mezzi. Tutto necessario e giusto. Ma a cosa servono i nuovi autobus se non arrivano dove servono davvero? Badiazza, per fare un esempio, è una zona non coperta dal servizio pubblico”. Così Giandomenico La Fauci, vice presidente supplente del Consiglio comunale che commenta l'acquisto di nuovi mezzi da parte della partecipata. Grande attenzione appunto per Badiazza: “Personalmente richiedo la creazione di questo collegamento da 8 anni, già ai tempi dell’amministrazione De Luca. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Voragine aperta alla scuola di Badiazza, la Cgil critica: "La didattica a distanza non risolve i problemi"La scuola primaria “Giuseppe Mauro” di Badiazza chiusa dopo che una voragine si è aperta nel cortile.
Messina: Basile si dimette, La Fauci denuncia responsabilità politiche e rischio stallo per il PNRR.Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha annunciato le sue dimissioni, lasciando la città senza guida in un momento delicato.
