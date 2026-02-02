Voragine aperta alla scuola di Badiazza la Cgil critica | La didattica a distanza non risolve i problemi

La scuola primaria “Giuseppe Mauro” di Badiazza chiusa dopo che una voragine si è aperta nel cortile. La Flc-Cgil di Messina si dice preoccupata e critica la didattica a distanza, che non può risolvere i problemi concreti della scuola. La voragine ha messo in allerta genitori e insegnanti, e ora si cercano soluzioni per mettere in sicurezza l’edificio.

Il sindacato, in una nota, ha evidenziato le criticità dopo l'apertura di una voragine all'interno del cortile dell'istituto Giuseppe Mauro La Flc-Cgil Messina esprime forte preoccupazione per la situazione che si è venuta a creare presso la scuola primaria“Giuseppe Mauro” di Badiazza, dichiarata inagibile dopo l’apertura di una voragine nel cortile dell’istituto. In una nota, il sindacato dichiara: “Una condizione grave che mette in luce ancora una volta la fragilità strutturale di molte scuole del territorio e l’assenza di interventi programmati da parte dell’ente comunale”. "Pur comprendendo la necessità di tutelare l’incolumità di studenti e personale – osserva la Flc - non possiamo non chiederci se, prima di attivare la didattica a distanza, siano state realmente esplorate tutte le soluzioni alternative possibili.🔗 Leggi su Messinatoday.it Approfondimenti su Badiazza Scuola Chiusa la scuola Mauro alla Badiazza per una voragine nel cortile, studenti in Dad Una scuola alla Badiazza ha chiuso temporaneamente i cancelli dopo che una voragine si è aperta nel cortile. Freddo nelle aule e una scuola va in DAD (Didattica a Distanza). La denuncia Al rientro dalle vacanze di Natale, molte scuole hanno adottato la Didattica a Distanza a causa delle basse temperature nelle aule. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Badiazza Scuola Argomenti discussi: Chiusa la scuola Mauro alla Badiazza per una voragine nel cortile, studenti in Dad; Napoli, voragine a Bagnoli: stop ai tir diretti al cantiere dell'America's Cup; Messina, si apre voragine nel cortile della scuola: plesso inagibile alla Badiazza; Dalle ceneri 2: La voragine, la recensione del claustro-drama arabo su Netflix. Messina, si apre voragine nel cortile della scuola: plesso inagibile alla BadiazzaNella scuola primaria Giuseppe Mauro gli alunni dovranno svolgere le lezioni in Dad a partire da domani ... msn.com LE FOTO. AVERSA. Voragine nel cortile della Linguiti: crolla parte del muro, detriti nello scantinato di un’abitazione vicinaTornado ai fatti odierni, la neo-buca, di dimensioni importanti, si sarebbe ampliata ulteriormente. La situazione è precipitata quando anche parte del muro perimetrale dell’istituto scolastico è ... casertace.net Di nuovo rotta via Bagnoli, la strada dove passano i tir dell’America’s Cup e dove giovedì si è aperta una voragine. Ieri, il tratto riasfaltato ha ceduto di nuovo - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.