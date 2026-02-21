Nuova disciplina urbanistica in Campania | confronto ad Avellino sul Regolamento n 3 2025

Il 26 febbraio ad Avellino si terrà un incontro sulla nuova normativa urbanistica in Campania, che modifica le regole per le costruzioni e i piani urbanistici. La discussione si concentrerà sul Regolamento n. 32025, approvato di recente, e su come influenzerà i progetti edilizi locali. L’evento si svolgerà alle 15.00 nella Sala De Mita del Carcere Borbonico, coinvolgendo professionisti e rappresentanti delle imprese edili. La discussione si focalizzerà sugli impatti pratici di questa riforma.

Il prossimo 26 febbraio, a partire dalle ore 15.00, presso la Sala De Mita del Carcere Borbonico di Avellino, si terrà l’evento formativo organizzato nell’ambito del Protocollo d’Intesa tra la Provincia di Avellino, gli Ordini professionali, ANCE Avellino e le associazioni di categoria, dal titolo: “Il governo del territorio e la nuova disciplina urbanistica – Il Regolamento n. 32025 in attuazione della Legge Regionale n. 52024”. I lavori saranno aperti dai saluti istituzionali del Presidente della Provincia di Avellino, Rizieri Buonopane. Seguiranno gli interventi introduttivi di Giuseppina Cerchia, Dirigente della Provincia di Avellino, e di Antonio Pellegrino, Responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

