Nuova disciplina urbanistica in Campania | confronto ad Avellino sul Regolamento n 3 2025
Il 26 febbraio ad Avellino si terrà un incontro sulla nuova normativa urbanistica in Campania, che modifica le regole per le costruzioni e i piani urbanistici. La discussione si concentrerà sul Regolamento n. 32025, approvato di recente, e su come influenzerà i progetti edilizi locali. L’evento si svolgerà alle 15.00 nella Sala De Mita del Carcere Borbonico, coinvolgendo professionisti e rappresentanti delle imprese edili. La discussione si focalizzerà sugli impatti pratici di questa riforma.
Il prossimo 26 febbraio, a partire dalle ore 15.00, presso la Sala De Mita del Carcere Borbonico di Avellino, si terrà l’evento formativo organizzato nell’ambito del Protocollo d’Intesa tra la Provincia di Avellino, gli Ordini professionali, ANCE Avellino e le associazioni di categoria, dal titolo: “Il governo del territorio e la nuova disciplina urbanistica – Il Regolamento n. 32025 in attuazione della Legge Regionale n. 52024”. I lavori saranno aperti dai saluti istituzionali del Presidente della Provincia di Avellino, Rizieri Buonopane. Seguiranno gli interventi introduttivi di Giuseppina Cerchia, Dirigente della Provincia di Avellino, e di Antonio Pellegrino, Responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Referendum costituzionale ad Avellino: il confronto oltre la polemicaA causa delle tensioni emerse durante il dibattito ad Avellino, si è cercato di spostare l’attenzione dalle polemiche a un confronto più concreto sui contenuti del referendum costituzionale.
“Ad Avellino si vive male?” Dopo il questionario, confronto pubblicoDopo aver raccolto 187 risposte, ad Avellino si fa un quadro chiaro della città.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Sanatoria edilizia: si può ottenere l'accertamento di conformità per un nuovo intervento?; Pergotende e nuovo volume: l’approccio unitario dell’intervento edilizio; Erice: l'amministrazione incontra cittadini e tecnici sul nuovo Piano Urbanistico Generale; Sanatoria in area vincolata: la Cassazione sull’autorizzazione paesaggistica postuma.
Urbanistica, al via in Parlamento la discussione sulla sanatoria Salva Milano: ecco come potranno essere salvati i progetti bloccati per abusiAl via la discussione in Parlamento sul Salva-Milano, che giovedì partirà dalla commissione Ambiente della Camera. Gli emendamenti alla proposta del governo sono già stati depositati, mancano i pareri ... milano.repubblica.it
L’urbanistica in Puglia: lo stato dell’arte e le necessità future29/10/2025 - La Puglia, nel decennio compreso tra il 2005 e il 2015 ha innovato profondamente la disciplina urbanistica, fornendo obiettivi, strumenti e attuazione alla riforma avviata nel 2001 con la ... edilportale.com
Nuova disciplina fiscale per gli enti del Terzo Settore di Lorenzo Pisoni La Circolare n. 1/E dell’Agenzia delle Entrate del 19 febbraio 2026 fornisce chiarimenti sulla disciplina fiscale applicabile agli enti del Terzo settore (ETS), alla luce della riforma fiscale entr - facebook.com facebook