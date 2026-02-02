Ad Avellino si vive male? Dopo il questionario confronto pubblico
Dopo aver raccolto 187 risposte, ad Avellino si fa un quadro chiaro della città. Le persone segnalano problemi concreti, soprattutto sulla mobilità e sulla stazione. Sono emerse priorità condivise e molte idee pratiche per migliorare la vita di tutti i giorni. Ora si aspetta un confronto pubblico per discutere le soluzioni.
Tempo di lettura: < 1 minuto “Adesso, Avellino”, con le 187 risposte raccolte al questionario è emersa una fotografia preziosa della città: segnalazioni concrete, priorità condivise e molti spunti utili per intervenire sui problemi reali della vita quotidiana – a partire dalla mobilità e dalla questione della stazione. Queste risposte sono diventate un report dal titolo “Ad Avellino si vive male?” A seguito dell’ultima classifica su lla qualità della vita che ha collocato Avellino al 77° posto, “Avellino Scalo” ha lanciato un questionario civico per ascoltare chi vive la città ogni giorno. Dal confronto è nato il report “Ad Avellino si vive male?”, che fotografa problemi reali su mobilità, lavoro, servizi e istruzione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
