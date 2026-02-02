Dopo aver raccolto 187 risposte, ad Avellino si fa un quadro chiaro della città. Le persone segnalano problemi concreti, soprattutto sulla mobilità e sulla stazione. Sono emerse priorità condivise e molte idee pratiche per migliorare la vita di tutti i giorni. Ora si aspetta un confronto pubblico per discutere le soluzioni.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Adesso, Avellino”, con le 187 risposte raccolte al questionario è emersa una fotografia preziosa della città: segnalazioni concrete, priorità condivise e molti spunti utili per intervenire sui problemi reali della vita quotidiana – a partire dalla mobilità e dalla questione della stazione. Queste risposte sono diventate un report dal titolo “Ad Avellino si vive male?” A seguito dell’ultima classifica su lla qualità della vita che ha collocato Avellino al 77° posto, “Avellino Scalo” ha lanciato un questionario civico per ascoltare chi vive la città ogni giorno. Dal confronto è nato il report “Ad Avellino si vive male?”, che fotograf­a problemi reali su mobilità, lavoro, servizi e istruzione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Ad Avellino si vive male?” Dopo il questionario, confronto pubblico

Approfondimenti su Avellino Questionario

Dopo il via libera al progetto di riqualificazione dell’area dell’ospedale civile, è ora la volta del trasporto pubblico locale.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Avellino Questionario

Argomenti discussi: Separare le carriere, parola d’ordine. Il Sì prende corpo ad Avellino; Nuova Zelanda, 15enne italiana dispersa dopo frana su un campeggio; La Ferrari ad Avellino sabato 31 gennaio per Rosso Irpinia-Passione Endurance, evento celebrativo del Mondiale 2025, e non solo; Sharon, trovati resti umani: le speranze legate al Dna.

La Fortitudo naufraga ad Avellino, si salvano solo Sorokas e HarrisBOLOGNA – La Fortitudo esce strapazzata dalla trasferta di Avellino, battuta 85-62. La Effe è durata un quarto, uscita dalla gara già all’intervallo sotto di 22 punti, per poi avviarsi a parte una ... bologna.repubblica.it

Si chiama Francesco Santaniello, ha 50 anni e vive a Quindici, in provincia di Avellino. Totonno, così lo chiamano tutti, ha un’impresa di materiali edili a Lauro, paesino vicino la sua Quindici. L’ha aperta insieme ad i suoi fratelli dopo essere tornato dalla Germ - facebook.com facebook