Referendum costituzionale ad Avellino | il confronto oltre la polemica

16 feb 2026

A causa delle tensioni emerse durante il dibattito ad Avellino, si è cercato di spostare l’attenzione dalle polemiche a un confronto più concreto sui contenuti del referendum costituzionale. La discussione si è svolta nell’Aula Magna “Rosario Livatino” del Tribunale, dove alcuni partecipanti hanno tentato di mettere da parte le divergenze per analizzare i punti chiave della riforma. Un elemento che spicca è il tentativo di mantenere il focus sulle questioni di merito, cercando di evitare che le tensioni prevalgano sulle argomentazioni.

L’iniziativa dell’Ordine degli Avvocati di Avellino non si è limitata a mettere in scena un contraddittorio tra favorevoli e contrari. Ha offerto, piuttosto, uno spaccato delle tensioni che attraversano oggi il rapporto tra magistratura, politica e assetto costituzionale, toccando nodi che non riguardano soltanto il merito delle singole modifiche, ma l’idea stessa di equilibrio tra i poteri dello Stato. Il dibattito è stato coordinato dai giornalisti Gianni Colucci, direttore de Il Mattino di Avellino, Norberto Vitale, giornalista dell’ANSA, e Flavio Coppola, giornalista di IrpiniaTV. Tra gli interventi più articolati, quello del professor avvocato Giulio Prosperetti, vicepresidente emerito della Corte costituzionale e presidente del Comitato “Popolari per il Sì”.🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

Avellino, confronto pubblico sul referendum costituzionale del 22 e 23 marzo

L'Ordine degli Avvocati di Avellino ha deciso di organizzare un incontro pubblico il 16 febbraio 2026 alle ore 15.

Avellino al voto informato: giuristi e giornalisti a confronto sulla riforma costituzionale in vista del referendum.

A causa del referendum sulla riforma costituzionale, Avellino ospita un dibattito tra giuristi e giornalisti.

