Fano, 20 dicembre 2025 – L’ 8 gennaio 2026 partiranno ufficialmente i lavori per la nuova Caserma dei Vigili del Fuoco di Fano in zona Chiaruccia, via Campanella: in quella data è prevista la consegna formale del cantiere alla Iter di Pesaro, ditta individuata dal Comune di Fano, passaggio che segna l’avvio operativo dell’intervento. “L’8 gennaio è la data che mette finalmente in moto un’opera attesa da troppo tempo - dichiara il sindaco Luca Serfilippi -. Fano aspetta da almeno 15 anni una nuova caserma dei Vigili del Fuoco: è il risultato di un grande lavoro di squadra, a partire dal Ministero dell’Interno che ha finanziato l’intervento, e di tante interlocuzioni portate avanti nel tempo, anche grazie al lavoro avviato dal mio predecessore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuova caserma dei vigili del fuoco a Fano: i lavori partono l’8 gennaio 2026

Leggi anche: Avanza il progetto della nuova caserma dei vigili del fuoco

Leggi anche: Ex caserma Perotti, 30 milioni per la nuova casa dei vigili del fuoco \ VIDEO

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Nuova caserma dei vigili del fuoco di Cognola. Inizio lavori a settembre 2026; Più sicurezza per la città: approvata la nuova caserma dei Vigili del Fuoco; Rovereto, nel 2026 al via i lavori per la nuova caserma dei vigili del fuoco; Caserma vigili del fuoco cercasi, nuovo avviso pubblico.

Nuova caserma dei vigili del fuoco. Meoni: "Con i lavori più comfort" - Lo stabile, di proprietà dell’Amministrazione comunale, è stato oggetto di un intervento per ... lanazione.it

Locali inagibili e docce fredde, la denuncia del CONAPO - Il sindacato autonomo dei vigili del fuoco torna a lanciare l'allarme per le condizioni del distaccamento di Viareggio e chiede alla Provincia - noitv.it