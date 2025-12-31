Nuova caserma dei Vigili del fuoco a Canicattì la Giunta compie un passo decisivo | individuata l’area

La Giunta comunale di Canicattì ha individuato l’area destinata alla costruzione della nuova caserma dei Vigili del fuoco. Questa scelta rappresenta un passaggio importante nell’iter di realizzazione dell’opera, finalizzata a migliorare l’efficienza e la sicurezza del territorio. L’amministrazione prosegue con determinazione il percorso per garantire un presidio più adeguato alle esigenze della comunità.

La Giunta comunale ha compiuto un nuovo e decisivo passo verso la realizzazione della nuova caserma dei vigili del fuoco. Con una delibera approvata oggi è stato individuato ufficialmente il sito in cui sorgerà la struttura che sarà edificata dall'amministrazione centrale.L'area scelta si trova.

