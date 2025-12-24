Arezzo piange la perdita di Andrea Cini, figura di rilievo nella tradizione della pasticceria locale. Fondatore del celebre Bar Giotto, Cini è stato anche un attivo protagonista nel panorama civico e sportivo della città. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità, che lo ricorda con affetto e rispetto.

AREZZO Lutto in città per la scomparsa di Andrea Cini (nella foto), figura storica della pasticceria aretina e volto conosciuto anche per il suo impegno civico e sportivo. Aveva 87 anni. A dare notizia della morte è stato il quartiere di Porta Sant’Andrea, con cui Cini ha condiviso un lungo tratto di vita e di passione. Maestro pasticciere, Andrea Cini ha attraversato decenni di storia cittadina dietro al bancone, diventando un punto di riferimento per generazioni di aretini. La sua avventura professionale inizia nel 1962 con il Bar Amaranto di via Trento e Trieste, attività che ha gestito fino agli anni Ottanta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio allo storico pasticciere Andrea Cini. Aveva fondato il Bar Giotto, oggi l’addio

Leggi anche: Addio ad Andrea Cini, celebre maestro pasticciere e quartierista bianco verde

