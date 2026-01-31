Nottingham Forest-Crystal Palace domenica 01 febbraio 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Domenica 1 febbraio alle 15, i tifosi di calcio si preparano per il match tra Nottingham Forest e Crystal Palace. I due club si affrontano in una sfida che potrebbe segnare l’inizio di una nuova rivalità, anche se ancora tutta da consolidare. I Tricky Trees, dopo aver cercato in estate di spostare le Eagles dall’Europa League alla Conference League, vogliono dimostrare di essere più forti e tornare alla vittoria davanti al proprio pubblico. La partita si presenta interessante, con i pronostici che favoriscono i padroni di casa, ma il Crystal Palace ha tutte le carte

Quella tra Nottingham Forest e Crystal Palace potrebbe anche diventare una nuova rivalità, di quelle un po' strambe che non sono così rare nel calcio, dopo che i Tricky Trees in estate hanno operato attivamente per far retrocedere le Eagles dall'Europa League alla Conference League per prenderne il posto. Nessuna delle due si è qualificata.

