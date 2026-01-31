Nottingham Forest-Crystal Palace domenica 01 febbraio 2026 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Occhio ai gialli!

Questa domenica pomeriggio alle 15, i tifosi si preparano a seguire Nottingham Forest contro Crystal Palace. La partita potrebbe essere il punto di partenza di una nuova rivalità tra le due squadre, nate anche da alcune mosse della scorsa estate, quando i Tricky Trees hanno cercato di spingere le Eagles fuori dall’Europa League per prendere il loro posto in Conference League. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e gli scommettitori sono già pronti con le quote. Attenzione ai cartellini gialli, potrebbero fare la differenza nel corso del match.

Quella tra Nottingham Forest e Crystal Palace potrebbe anche diventare una nuova rivalità, di quelle un po' strambe che non sono così rare nel calcio, dopo che i Tricky Trees in estate hanno operato attivamente per far retrocedere le Eagles dall'Europa League alla Conference League per prenderne il posto. Nessuna delle due si è qualificata.

