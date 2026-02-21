Notai | Valutazioni Shock Carina e Papa nei Verbali

Un recente episodio ha portato alla luce valutazioni sorprendenti nei verbali di alcuni candidati notai, tra cui “Carina” e “Papa”. La questione ha suscitato scalpore tra gli addetti ai lavori, che contestano la trasparenza delle procedure. Un deputato ha presentato un’interrogazione in Parlamento, chiedendo chiarimenti su possibili interferenze nella valutazione dei partecipanti. La vicenda ha acceso un dibattito sulla correttezza delle selezioni e sulla fiducia nel sistema. La prossima fase si svolgerà nei prossimi giorni.

Concorso Notai nella Tempesta: Interrogazione Parlamentare e Dubbi Sull'Imparzialità delle Valutazioni. Un concorso per l'accesso alla professione notarile è al centro di una crescente polemica a causa della temporanea pubblicazione online di valutazioni sui candidati, contenenti commenti di natura personale. L'episodio ha sollevato interrogativi sull'imparzialità e la trasparenza della procedura di selezione, spingendo un parlamentare a chiedere chiarimenti al ministro della Giustizia. La Discrezione Violata: Cosa è Succeso. La vicenda ha avuto origine con la comparsa, per un breve periodo sul sito del Consiglio nazionale del Notariato, di un documento riservato.