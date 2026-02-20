Carina fenomeno garibaldino Online i giudizi al concorso per notai Spuntano i santi in Paradiso

Un file interno, apparso brevemente online e poi rimosso, ha scatenato polemiche sul concorso per notai del 2024. Gli utenti hanno commentato con commenti ironici e critici, definendo alcuni candidati “santi in Paradiso” o “fenomeni”. Tra le parole più usate spiccano “carina” e “garibaldino”, che mostrano come si siano scatenate discussioni sulla professionalità dei partecipanti. La fuga di notizie ha acceso un dibattito acceso tra chi chiede trasparenza e chi difende la riservatezza del processo.

Un file interno, rimasto online per pochi minuti, ha acceso il dibattito sul c oncorso notarile bandito nel 2024. Il documento - un foglio Excel comparso il 19 febbraio sul sito del Consiglio nazionale del notariato e poi rapidamente rimosso - conteneva annotazioni riferite ai candidati ammessi alle prove orali dopo aver superato gli scritti di novembre. Nonostante la pubblicazione sia stata di breve durata, il file è stato scaricato da alcuni utenti e le relative schermate hanno iniziato a circolare in rete, alimentando discussioni e ipotesi di ricorso. Tra le note riportate accanto ai nominativi compaiono espressioni come "Carina", "graziato", "fenomeno", oltre a formule più articolate quali "graziato sul commerciale", "salvato sul civile", "Genio?", "Fenomeno???" e "Candidato garibaldino".