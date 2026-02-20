Notai | Valutazioni shock Codacons all’attacco a rischio l’intero

Il Codacons critica le valutazioni del concorso notarile, accusando le modalità di giudizio di essere inusuali e potenzialmente dannose. Secondo l’associazione dei consumatori, le procedure adottate mettono in discussione la trasparenza del processo e rischiano di compromettere l’intera selezione. Le proteste sono arrivate dopo che alcuni candidati hanno segnalato discrepanze nelle valutazioni e nella gestione delle prove. Il dibattito si accende intorno alle modalità di selezione, che sono state definite “sui generis” dai contestatori. La vicenda resta sotto i riflettori.