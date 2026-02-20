Notai | Valutazioni shock Codacons all’attacco a rischio l’intero
Il Codacons critica le valutazioni del concorso notarile, accusando le modalità di giudizio di essere inusuali e potenzialmente dannose. Secondo l’associazione dei consumatori, le procedure adottate mettono in discussione la trasparenza del processo e rischiano di compromettere l’intera selezione. Le proteste sono arrivate dopo che alcuni candidati hanno segnalato discrepanze nelle valutazioni e nella gestione delle prove. Il dibattito si accende intorno alle modalità di selezione, che sono state definite “sui generis” dai contestatori. La vicenda resta sotto i riflettori.
Concorso Notai, la Valutazione “Sui Generis”: Codacons all’Attacco, a Rischio l’Integrità della Selezione. Un concorso nazionale per l’accesso alla professione notarile è al centro di una crescente polemica a seguito della diffusione online di un documento contenente valutazioni sui candidati che solleva dubbi sulla trasparenza e l’imparzialità della selezione. L’associazione Codacons ha annunciato la sua intenzione di valutare azioni legali, inclusa la richiesta di annullamento delle prove scritte, dopo la scoperta di annotazioni giudicate arbitrarie e potenzialmente influenzate da fattori esterni.🔗 Leggi su Ameve.eu
