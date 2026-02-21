Nordio e Piantedosi a Bologna sul palco anche il carabiniere Masini e papà Gualzetti | cosa hanno detto sul referendum

Oggi a Bologna, il pubblico ha ascoltato Nordio e Piantedosi parlare di sicurezza e giustizia durante un convegno presso l’Hotel Savoia Regency. La discussione si è concentrata sulla necessità di riforme per rafforzare la lotta contro la criminalità. Tra i partecipanti, anche il carabiniere Masini e il padre di Gualzetti, coinvolto in una vicenda di cronaca recente. L’evento ha attirato molti cittadini interessati ai temi della legge e dell’ordine pubblico.

Bologna, 21 febbraio 2026 – La galassia per il sì al referendum a convegno stamattina all'auditorium dell'Hotel Savoia Regency, con l'evento 'Non c'è sicurezza senza giustizia', a firma di Fratelli d'Italia, organizzato dai gruppi parlamentari del partito di governo. Sul palco buona parte dello stato maggiore di FdI, con il capogruppo alla Camera Galeazzo Bignami a galvanizzare il pubblico, dopo un breve videomessaggio mandato dalla premier Giorgia Meloni. " Ringrazio Bologna per questa risposta bellissima – ha esordito Bignami –, in particolare le figure che vedo in platea lontane dal nostro mondo, ma che hanno comunque deciso di fare campagna per il Sì.