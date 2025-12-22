Durante L’aria che tira su La7, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha dichiarato che stabile di CasaPound a Roma «è tra le priorità per quanto riguarda la lista degli immobili da sgomberare », aggiungendo che «si trova tra le prime sei-sette posizioni, secondo criteri che non sono comunque vincolanti del tutto». Il titolare del Viminale ha poi detto: «Abbiamo fatto sgomberi di qualsiasi colore politico, io stesso da prefetto di Roma ne ho fatti tanti, anche di Forza Nuova. Su CasaPound quando ero prefetto ho preso l’impegno l’immobile è stato iscritto tra quelli da sgomberare». Le parole di Piantedosi sullo sgombero di Askatasuna. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Cosa ha detto Piantedosi sul possibile sgombero di CasaPound

Leggi anche: Torino: Pd a Piantedosi, 'a quando lo sgombero di CasaPound a Roma?'

Leggi anche: Piantedosi alla Leopolda: "Il momento dello sgombero di CasaPound si sta avvicinando"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Piantedosi ha incontrato i poliziotti dei Reparti mobili; Piantedosi e Pisani incontrano e ringraziano i poliziotti dei Reparti Mobili; Imam Torino: “Avanti col mio lavoro”. Piantedosi: “Ci faremo valere”; Salvini vuole rifare il ministro dell'Interno e punta a rimpiazzare Piantedosi, da mesi nel mirino della Lega.

Piantedosi su Imam Shahin: “Ora è libero, ma andremo avanti con l’espulsione”. Il video - "C'è la frequentazione con soggetti dell'estremismo radicale" ha detto il ministro dell'Interno all'Aria che Tira ... tg.la7.it

Piantedosi: “Casapound nella lista dei primi 6-7 immobili da sgomberare” - L'immobile occupato da CasaPound a Roma è nella lista "delle priorità, credo che sia tra i primi 6 o 7 da sgomberare". msn.com