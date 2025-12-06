Casse | Oggi era complicato Non vedo l’ora di tornare in Europa

Oasport.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In origine doveva esserci una discesa libera, la rivoluzione del calendario operata per stare al passo con l’evoluzione delle condizioni meteo prevedeva un SuperG, ma quella di Beaver Creek è stata davvero una serata in cui gareggiare è stato molto difficile. Gli organizzatori, dopo la discese dei primi trentuno atleti, optano infatti per la cancellazione della gara. Doveroso ricordare che per considerare una gara valida è necessario che trenta atleti prendano il via. L’austriaco Vincent Kriechmayr sigla il miglior tempo e firma la sua diciannovesima vittoria in Coppa del Mondo con il tempo di 1:06. 🔗 Leggi su Oasport.it

casse oggi era complicato non vedo l8217ora di tornare in europa

© Oasport.it - Casse: “Oggi era complicato. Non vedo l’ora di tornare in Europa”

Leggi anche questi approfondimenti

casse oggi era complicatoCasse: “Oggi era complicato. Non vedo l’ora di tornare in Europa” - In origine doveva esserci una discesa libera, la rivoluzione del calendario operata per stare al passo con l'evoluzione delle condizioni meteo prevedeva ... oasport.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Casse Oggi Era Complicato