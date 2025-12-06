In origine doveva esserci una discesa libera, la rivoluzione del calendario operata per stare al passo con l’evoluzione delle condizioni meteo prevedeva un SuperG, ma quella di Beaver Creek è stata davvero una serata in cui gareggiare è stato molto difficile. Gli organizzatori, dopo la discese dei primi trentuno atleti, optano infatti per la cancellazione della gara. Doveroso ricordare che per considerare una gara valida è necessario che trenta atleti prendano il via. L’austriaco Vincent Kriechmayr sigla il miglior tempo e firma la sua diciannovesima vittoria in Coppa del Mondo con il tempo di 1:06. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Casse: “Oggi era complicato. Non vedo l’ora di tornare in Europa”