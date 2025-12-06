Casse | Oggi era complicato Non vedo l’ora di tornare in Europa
In origine doveva esserci una discesa libera, la rivoluzione del calendario operata per stare al passo con l’evoluzione delle condizioni meteo prevedeva un SuperG, ma quella di Beaver Creek è stata davvero una serata in cui gareggiare è stato molto difficile. Gli organizzatori, dopo la discese dei primi trentuno atleti, optano infatti per la cancellazione della gara. Doveroso ricordare che per considerare una gara valida è necessario che trenta atleti prendano il via. L’austriaco Vincent Kriechmayr sigla il miglior tempo e firma la sua diciannovesima vittoria in Coppa del Mondo con il tempo di 1:06. 🔗 Leggi su Oasport.it
Ottimo sesto posto di Paris oggi in discesa a Beaver Creek sulla Birds of Prey, Schieder 14mo, Casse 23mo, Franzoni 29mo, Bosca 32mo Molteni 42mo e Innerhofer 44mo
