Non Sparate sul Pianista | Riccardo Muti | Riportiamo le spoglie di Cherubini a Firenze

Riccardo Muti | Riportiamo le spoglie di Cherubini a Firenze
Riccardo Muti rinnova l’appello alla politica affinché si trovi una soluzione diplomatica per riportare le spoglie di Luigi Cherubini a Firenze. Il celebre direttore d’orchestra insiste sull’importanza di restituire al compositore fiorentino il suo legame storico e culturale con la città natale, attualmente sepolto al cimitero di Père-Lachaise a Parigi.
Il grande direttore d'orchestra rilancia l'appello alla politica affinché trovi una via diplomatica per convincere la Francia a far tornare nella sua città natale il compositore fiorentino, che ora riposa al cimitero di Père-Lachaise. Il sogno? Dirigere il Requiem del genio toscano nella Basilica di Santa Croce, dove è già pronto il suo cenotafio. Laverita.info
