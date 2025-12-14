Non Sparate sul Pianista | Giani | Su Cherubini raccolgo l’appello di Muti
Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, si impegna a collaborare con il ministero degli Esteri per favorire il ritorno a Firenze delle spoglie di Luigi Cherubini. Rispondendo all’appello del Maestro Riccardo Muti, Giani sottolinea l'importanza di valorizzare il patrimonio culturale del compositore e di rafforzare i legami tra Italia e Francia.
