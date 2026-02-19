Bodo rischia di essere una carneficina | non solo Lautaro ci sono altri giocatori usciti malconci
L’Inter ha subito una pesante sconfitta per 3-1 contro il Bodo, causata da una prestazione complicata e da alcuni infortuni tra i giocatori chiave. Lautaro Martinez è stato costretto a lasciare il campo nel primo tempo a causa di un problema muscolare, e altri membri della squadra sono usciti malconci. La prossima partita a Milano si presenta come una vera sfida, poiché i nerazzurri dovranno mostrare tutta la loro determinazione per ribaltare il risultato. La situazione rimane critica in vista del ritorno.
L’Inter esce sconfitta per 3-1 da Bodo e al ritorno a Milano dovrà fare una gara perfetta per riuscire a passare il turno. I norvegesi si sono dimostrati squadra ben organizzata, con trame di gioco sorprendenti e molta qualità. In casa riescono poi a tirare fuori il meglio spinti anche dal fattore ambientale e del terreno di gioco. Martedì prossimo sarà una gara diversa ma occhio a sottovalutarli. Purtroppo questa trasferta era insidiosa anche per il rischio infortuni. Il freddo unito al campo sintetico poteva creare qualche problema e così è stato. Diversi giocatori dell’Inter sono usciti malconci e dovranno essere valutati domani una volta rientrati a Milano.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Boninsegna al miele: «Con Lautaro saremmo stati una coppia micidiale! I record sono fatti per essere battuti. Quando ci siamo incontrati ad Appiano…»Boninsegna dice che con Lautaro avrebbero fatto faville.
Chivu dopo Bodo Glimt Inter: «Lautaro si è fatto male, ma non è il solo! Siamo rimasti sorpresi da una cosa»Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, ha commentato la sconfitta in Champions League contro il Bodo Glimt, avvenuta a causa di un infortunio di Lautaro Martinez.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Disastro a Bodo, pieghe nel sintetico. Stasera rischia di essere anche peggio; Bodo-Inter a rischio? Le condizioni del campo non convincono: alle 20 la decisione dell'arbitro; Bodo, che rischi: il sintetico si solleva sulle fasce, Inter preoccupata ma c'è un... trattore in azione; Bodo/Glimt-Inter, tra neve e sintetico Chivu cerca gli ottavi: l’analisi e i precedenti.
Disastro a Bodo, pieghe nel sintetico. Stasera rischia di essere anche peggioIl focus sul rettangolo verde che ospiterà la gara di Champions League di stasera che desta non poche preoccupazioni ... msn.com
Manto erboso, Inter preoccupata: parla con Bodo e Uefa. Non si chiede stop partita ma…La questione del manto dello stadio del Bodo sta iniziando a preoccupare l'Inter, che teme infortuni durante la partita di questa sera ... msn.com
Assurdo! Bodo/Glimt-Inter rischia di essere rinviata! facebook
Disastro a Bodo, pieghe nel sintetico. Stasera rischia di essere anche peggio x.com