Bodo rischia di essere una carneficina | non solo Lautaro ci sono altri giocatori usciti malconci

L’Inter esce sconfitta per 3-1 da Bodo e al ritorno a Milano dovrà fare una gara perfetta per riuscire a passare il turno. I norvegesi si sono dimostrati squadra ben organizzata, con trame di gioco sorprendenti e molta qualità. In casa riescono poi a tirare fuori il meglio spinti anche dal fattore ambientale e del terreno di gioco. Martedì prossimo sarà una gara diversa ma occhio a sottovalutarli. Purtroppo questa trasferta era insidiosa anche per il rischio infortuni. Il freddo unito al campo sintetico poteva creare qualche problema e così è stato. Diversi giocatori dell’Inter sono usciti malconci e dovranno essere valutati domani una volta rientrati a Milano.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Boninsegna al miele: «Con Lautaro saremmo stati una coppia micidiale! I record sono fatti per essere battuti. Quando ci siamo incontrati ad Appiano…»Boninsegna dice che con Lautaro avrebbero fatto faville.

Chivu dopo Bodo Glimt Inter: «Lautaro si è fatto male, ma non è il solo! Siamo rimasti sorpresi da una cosa»Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, ha commentato la sconfitta in Champions League contro il Bodo Glimt, avvenuta a causa di un infortunio di Lautaro Martinez.

