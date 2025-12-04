De Zerbi | Con il Milan nessun cerchio da chiudere Rabiot ci manca ma ci sono delle regole

L'allenatore Roberto De Zerbi ha parlato del suo legame con il passato del Milan e non solo: parole su Adrien Rabiot e Pervis Estupinan. Estratto dall'intervista a 'Sportitalia'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - De Zerbi: “Con il Milan nessun cerchio da chiudere. Rabiot ci manca, ma ci sono delle regole”

Leggi anche questi approfondimenti

Roberto De Zerbi parla chiaro: “Inter? Mai sentita in estate, zero contatti. Un giorno mi piacerebbe tornare in Italia. Il Milan è stata la mia mamma calcistica”. Parole dolci, nostalgiche… ma anche un po’ sibilline Il messaggio è semplice: De Zerbi vuole tornare - facebook.com Vai su Facebook

, : “ ` , ”? Ospite a #Sportitaliamercato Roberto #DeZerbi, ha parlato così del suo passato al #Milan Vai su X

La rivelazione di De Zerbi: "Con l'Inter nessun contatto in estate". E poi spiega su Luis Henrique: "Ha bisogno di fiducia" - Roberto De Zerbi, allenatore dell'Olympique Marsiglia, è stato protagonista dell'ultima puntata di 'Sportitalia Mercato', nel corso della quale ha rivelato il suo desiderio di tornare un giorno ad all ... Riporta msn.com

De Zerbi a SI: “Marsiglia, Inter, Milan, Rabiot, Estupiñán, Aubameyang…” - Roberto De Zerbi è stato ospite di Sportitalia: l'attuale allenatore del Marsiglia ha parlato di calcio italiano ed estero. Come scrive europacalcio.it

MARSIGLIA - De Zerbi: "Hojbjerg-Juve? Non credo si muova, Inter? Nessun contatto, ma mi piacerebbe tornare in Italia” - Roberto De Zerbi, allenatore del Marsiglia, ha parlato a Sportitalia soffermandosi su vari temi. Segnala napolimagazine.com

De Zerbi: "Ho una simpatia per il Milan, zero contatti con l'Inter. Rabiot, Marsiglia, Luis Henrique..." - Roberto De Zerbi, attuale allenatore del Marsiglia si è concesso in una lunga intervista ai microfoni di Sportitalia. Segnala msn.com

De Zerbi: "Ho una simpatia per il Milan, è stata la mia mamma calcistica" - Intervenuto negli studi di Sportitalia, l'attuale allenatore del Marsiglia, ed ex Brighton e Sassuolo, fra le altre, Roberto De Zerbi ha parlato della sua esperienza da calciatore con la ... Si legge su milannews.it

De Zerbi e l'amore per il Milan: «È stata la mamma calcistica» - Le dichiarazioni del tecnico del Marsiglia Intervenuto negli studi di Sportitalia, l’attuale allenatore ... Lo riporta milannews24.com