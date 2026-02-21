Non serve più conservare la ricevuta cartacea del pos per portare in detrazione le spese | basta lo scontrino Ecco cosa controllare

Da ora, le persone possono detrarre le spese senza conservare la ricevuta cartacea del POS, basta lo scontrino. La decisione deriva dalla semplificazione delle procedure fiscali, che permette di allegare solo la ricevuta elettronica. Questa novità riguarda soprattutto le piccole attività commerciali e i clienti che pagano con carte di credito o debito. È importante controllare che lo scontrino sia leggibile e completo di tutti i dati necessari.

Non sarà più necessario conservare la ricevuta cartacea emessa dal Pos per giustificare le spese detraibili nella dichiarazione dei redditi. La novità è stata introdotta dal decreto Pnrr: adesso è sufficiente conservare lo scontrino fiscale, all’interno del quale viene riportata l’indicazione del pagamento tracciabile. La ricevuta del Pos potrà essere cestinata. Per portare in detrazione una qualsiasi spesa – come le visite mediche o i costi sostenuti dal veterinario – fino a qualche tempo fa era necessario conservare lo scontrino e la ricevuta del Pos per dimostrare la tracciabilità del pagamento.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Rivoluzione Pos, addio alle ricevute cartacee. Ecco da quando non serve più conservare lo scontrino e cosa cambiaIl governo ha deciso di eliminare l'obbligo di conservare le ricevute cartacee, a causa della diffusione dei pagamenti elettronici.

Fisco, addio alla ricevuta dei Pos ma i dati dei pagamenti sono già sullo scontrinoIl governo ha deciso di eliminare la ricevuta dei Pos, ma i dettagli delle transazioni rimangono già visibili sugli scontrini.

