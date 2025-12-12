pezzi di metallo dentro non mangiatelo scatta il ritiro dai supermercati italiani

Un richiamo alimentare coinvolge un lotto di salsiccia fresca confezionata distribuito nei supermercati italiani. A causa della presenza di corpi estranei metallici, si invita i consumatori a non consumare il prodotto e a restituirlo, per garantire la sicurezza alimentare.

Un lotto di salsiccia fresca confezionata è stato richiamato dal commercio per un possibile rischio fisico legato alla segnalazione della presenza di corpi estranei metallici all’interno della carne. L’allerta è stata diffusa dal Ministero della Salute attraverso il portale dedicato agli avvisi di sicurezza e ai richiami degli operatori alimentari. Il prodotto interessato è la salsiccia – salamella di suino venduta a marchio Naturamica Hrc Gourmet, un’etichetta destinata in particolare alle macellerie. La carne è confezionata in vaschette a peso variabile, già pronta per la vendita al dettaglio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it