Si avvicina il primo dispositivo di OpenAI creatrice di ChatGpt | punterà tutto sulle chat vocali
OpenAI si prepara a lanciare il suo primo dispositivo tascabile, un oggetto senza schermo progettato per conversare con l'intelligenza artificiale tramite comandi vocali. Questo sviluppo rappresenta un passo avanti nell'integrazione delle tecnologie vocali, offrendo un modo più naturale e immediato di interagire con l’IA. La novità si inserisce nel contesto di un’innovazione che mira a rendere più accessibili e pratiche le interazioni con le intelligenze artificiali.
Oltre le chat testuali, OpenAI sarebbe al lavoro per finalizzare il suo primo dispositivo tascabile, una sorta di smartphone senza schermo, utile a conversare con l’IA usando solo la voce. Secondo un report del sito The Information, negli ultimi due mesi l’azienda ha riunito diversi esperti di intelligenza artificiale con l’intento di migliorare i modelli audio su cui poggia il chatbot ChatGpt. 🔗 Leggi su Feedpress.me
