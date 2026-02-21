Non ce l’ha fatta il piccolo Domenico | il bambino aveva subito un trapianto di cuore sbagliato al Monaldi di Napoli

Il bambino di due anni e mezzo, Domenico, è deceduto dopo un trapianto di cuore eseguito erroneamente all’ospedale Monaldi di Napoli. La famiglia aveva sperato in un intervento che potesse salvargli la vita, ma le complicazioni hanno avuto un esito fatale. Domenico aveva affrontato l’operazione a fine dicembre, convinta di ricevere il cuore giusto. La sua morte rappresenta un duro colpo per chi lo conosceva. La vicenda ha suscitato molte reazioni nella comunità.

Non ce l’ha fatta il piccolo Domenico. Questa mattina il bambino di due anni e mezzo che a fine dicembre aveva subito una operazione di trapianto di cuore sbagliata all’ ospedale Monaldi di Napoli è morto. Da tempo si trovava in coma farmacologico e la sue condizioni erano gravi da giorni; ieri sera sono peggiorate in maniera irreversibile. Alle ore 9.20 il cuore del bimbo ha smesso di battere; cuore che gli era stato trapiantato lo scorso 23 dicembre, ma che è poi risultato essere gravemente danneggiato poiché trasportato da Bolzano a contatto con ghiaccio secco. I genitori hanno saputo del problema solo un mese e mezzo dopo, all’inizio di febbraio.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

