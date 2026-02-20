Parroco di Palermo | No agli animali che portano le fedi durante i matrimoni

Il parroco di Palermo ha deciso di vietare agli animali di portare le fedi durante i matrimoni in chiesa. La scelta nasce dal rispetto delle tradizioni e dalla sicurezza delle cerimonie, evitando possibili incidenti o disordini. Da ora in poi, solo le persone potranno portare gli anelli all’altare, lasciando gli animali fuori dalla processione nuziale. La decisione ha già suscitato reazioni tra i fedeli, alcuni comprensivi, altri meno. La parrocchia ha comunicato ufficialmente questa nuova regola tramite il sito online.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La decisione della parrocchia. Durante le celebrazioni nuziali gli animali non potranno più portare le fedi all’altare: questo compito sarà riservato esclusivamente a persone. È quanto stabilito dalla Parrocchia di San Francesco di Paola di Palermo, che ha comunicato le nuove disposizioni alle coppie intenzionate a sposarsi nella chiesa di via Sant’Oliva. La scelta nasce dall’esigenza di preservare il decoro e la solennità della liturgia, evitando situazioni che possano distogliere l’attenzione dal significato religioso del rito. Le regole fissate dal parroco. A rendere note le indicazioni è stato il parroco, frate Francesco Carmelita, che sui social ha pubblicato un elenco di norme per disciplinare lo svolgimento delle cerimonie. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Parroco di Palermo: “No agli animali che portano le fedi durante i matrimoni” Leggi anche: Palermo, un parroco: "Stop ai matrimoni con le fedi portate in chiesa da animali" Leggi anche: Il parroco di San Francesco di Paola: "No alle fedi per i matrimoni portate dagli animali" Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il parroco di San Francesco di Paola: No alle fedi per i matrimoni portate dagli animali; Il parroco di San Francesco di Paola: 'No alle fedi per i matrimoni portate dagli animali'; No alle fedi portate dagli animali: il veto del parroco della chiesa San Francesco di Paola a Palermo; Dopo tre notti di presidio, consegnate a una nuova famiglia le chiavi della casa popolare dello Zen. No alle fedi portate dagli animali: il veto del parroco della chiesa San Francesco di Paola a PalermoGli animali non potranno portare le fedi agli sposi durante la celebrazione dei matrimoni, funzione che potrà essere svolta solo da essere umani. E’ questa l'indicazione che la parrocchia di San Franc ... msn.com Rumore, pallone e tribunali: 45 mila euro contro un oratorio di Palermo, scatta la mobilitazione. I parroci: «Aiutateci»Un oratorio di Palermo condannato a pagare 45 mila euro per il rumore delle partite di pallone. Parte l’appello della parrocchia e la mobilitazione della città. Una sentenza che preoccupa parrocchie, ... famigliacristiana.it Parroco di Palermo vieta agli animali di portare le fedi durante i matrimoni - facebook.com facebook Parroco Palermo, 'no alle fedi per i matrimoni portate da animali'. Frate Carmelita: "Evitare sfogo delle mode durante celebrazioni" #ANSA x.com