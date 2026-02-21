Nizza-Lorient domenica 22 febbraio 2026 ore 17 | 15 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati

Il Nizza di Puel cerca punti cruciali contro il Lorient di Pantaloni, che lotta per evitare la zona retrocessione. La partita si gioca domenica alle 17:15 e rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre di migliorare la propria posizione in classifica. Il Nizza, ancora in difficoltà, punta sulla spinta del suo pubblico, mentre il Lorient vuole sfruttare le occasioni per rialzarsi. La sfida promette intensità e nervosismo.

Il Nizza di Puel è ancora costretto a guardarsi alle spalle per tirarsi fuori da una situazione complicata di classifica e trova quest’oggi in casa il Lorient di Pantaloni. Gli Aiglons hanno ceduto ad un Lione in forma smagliante con l’onore delle armi, subendo un gol per tempo ma provando anche a mettere in difficolta i Gones. Sconfitta numero 11 in stagione e ottava in. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Il Nizza di Puel cerca punti fondamentali contro l'Lorient di Pantaloni, in una partita valida per la giornata di domenica 22 febbraio 2026 alle 17:15.

