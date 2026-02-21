Nizza-Lorient domenica 22 febbraio 2026 ore 17 | 15 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 21 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Nizza di Puel cerca punti fondamentali contro l'Lorient di Pantaloni, in una partita valida per la giornata di domenica 22 febbraio 2026 alle 17:15. Dopo alcune prestazioni deludenti, i padroni di casa vogliono invertire il trend e migliorare la posizione in classifica. L'incontro si svolge allo stadio di Nizza, dove i tifosi sperano in una vittoria che possa rilanciare la squadra. La sfida si presenta come un banco di prova importante per entrambe le formazioni.

Il Nizza di Puel è ancora costretto a guardarsi alle spalle per tirarsi fuori da una situazione complicata di classifica e trova quest’oggi in casa il Lorient di Pantaloni.  Gli Aiglons hanno ceduto ad un Lione in forma smagliante con l’onore delle armi, subendo un gol per tempo ma provando anche a mettere in difficolta i Gones. Sconfitta numero 11 in stagione e ottava in. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

