Lorient-Nizza domenica 30 novembre 2025 ore 17 | 15 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati
Archiviata di fatto un Europa League che ha dato solo dispiaceri il Nizza di Haise cerca una prova di carattere sul campo di un ostico Lorient. I merlus sono terzultimi ma in virtù di un rendimento esterno estremamente deficitario: in casa hanno perso solamente contro il Lille peraltro in modo clamoroso, battendo squadre come Monaco e Rennes e collezionando 9 degli 11 . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
