NieR | Automata il nuovo capitolo è stato confermato da un indizio di Square Enix?

Square Enix ha mostrato un indizio che suggerisce un nuovo capitolo di NieR: Automata. Durante un livestream dedicato al nono anniversario del gioco, è stato notato un dettaglio visibile sullo sfondo che ha acceso le speculazioni tra i fan. L’azienda ha già annunciato in passato interesse a espandere l’universo di NieR, e questa scoperta alimenta le teorie su un possibile ritorno. I giocatori attendono ulteriori conferme o dettagli ufficiali.

Il futuro di NieR: Automata è tornato al centro dell'attenzione dopo un dettaglio comparso durante un livestream celebrativo organizzato da Square Enix per il nono anniversario del gioco. Nel corso della trasmissione, che ha ripercorso la storia del titolo dal lancio nel 2017 fino ai numerosi adattamenti e collaborazioni, è apparso per pochi istanti un messaggio inequivocabile: " NieR: Automata continuerà ". Una frase breve, ma sufficiente per riaccendere le speculazioni su un possibile nuovo capitolo. Eurogamer segnala che l'evento celebrava anche un traguardo commerciale importante: il gioco ha superato i 10 milioni di copie vendute nel mondo, segnando una crescita costante rispetto ai 9 milioni raggiunti a dicembre 2024.