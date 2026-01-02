Dragon Quest è stato svelato il logo del 40esimo anniversario Square Enix promette molti annunci

Nel 2026, Dragon Quest celebra il suo 40º anniversario, consolidando il suo ruolo come una delle serie più influenti del genere JRPG. Recentemente, Square Enix ha rivelato il nuovo logo dell’evento, anticipando una serie di annunci e iniziative speciali. Questo traguardo rappresenta un momento importante per i fan e per il settore videoludico, evidenziando l’eredità e la continua evoluzione di una saga che ha segnato la storia dei videogiochi.

Nel 2026 Dragon Quest raggiungerà un traguardo storico: quarant’anni dalla nascita di una delle serie più iconiche del gioco di ruolo giapponese. Square Enix ha dato ufficialmente il via alle celebrazioni svelando il logo del 40º anniversario e anticipando un anno ricco di novità, con i primi messaggi pubblici che parlano chiaramente di numerosi annunci in arrivo, aumentando l’attesa attorno al futuro del franchise. Attraverso i suoi canali ufficiali, Square Enix ha condiviso un messaggio augurale per il nuovo anno accompagnato dall’emblema celebrativo, confermando che il 2026 sarà interamente dedicato a festeggiare Dragon Quest. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Dragon Quest, è stato svelato il logo del 40esimo anniversario, Square Enix promette “molti annunci” Leggi anche: Square Enix delinea il 2026 tra anniversari e nuovi annunci Leggi anche: Scarica gratuitamente il gioco di ruolo square enix per tutte le piattaforme Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Disponibile il manga italiano di Dragon Quest, The adventure of Dai Lo trovi comodamente online: https://amzn.to/4qDChFM (link aff.) - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.