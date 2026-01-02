Dragon Quest è stato svelato il logo del 40esimo anniversario Square Enix promette molti annunci

Da game-experience.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2026, Dragon Quest celebra il suo 40º anniversario, consolidando il suo ruolo come una delle serie più influenti del genere JRPG. Recentemente, Square Enix ha rivelato il nuovo logo dell’evento, anticipando una serie di annunci e iniziative speciali. Questo traguardo rappresenta un momento importante per i fan e per il settore videoludico, evidenziando l’eredità e la continua evoluzione di una saga che ha segnato la storia dei videogiochi.

Nel 2026 Dragon Quest raggiungerà un traguardo storico: quarant’anni dalla nascita di una delle serie più iconiche del gioco di ruolo giapponese. Square Enix ha dato ufficialmente il via alle celebrazioni svelando il logo del 40º anniversario e anticipando un anno ricco di novità, con i primi messaggi pubblici che parlano chiaramente di numerosi annunci in arrivo, aumentando l’attesa attorno al futuro del franchise. Attraverso i suoi canali ufficiali, Square Enix ha condiviso un messaggio augurale per il nuovo anno accompagnato dall’emblema celebrativo, confermando che il 2026 sarà interamente dedicato a festeggiare Dragon Quest. 🔗 Leggi su Game-experience.it

dragon quest 232 stato svelato il logo del 40esimo anniversario square enix promette molti annunci

© Game-experience.it - Dragon Quest, è stato svelato il logo del 40esimo anniversario, Square Enix promette “molti annunci”

Leggi anche: Square Enix delinea il 2026 tra anniversari e nuovi annunci

Leggi anche: Scarica gratuitamente il gioco di ruolo square enix per tutte le piattaforme

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.