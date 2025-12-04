È stato proclamato lo stato di agitazione del personale del Comune di Ferrara. La decisione arriva dalle Organizzazioni sindacali e dalle Rsu aziendali, che hanno dato seguito al mandato ricevuto dalle assemblee dei lavoratori, convocate nei giorni scorsi e concluse con un sostegno unanime all’avvio della procedura. Al centro della mobilitazione, spiegano le sigle, vi è la mancanza di risposte da parte dell’Amministrazione comunale rispetto a una serie di richieste considerate "legittime e sostenibili". In particolare, i sindacati chiedono garanzie sul Fondo delle Risorse Decentrate 2025, affinché possa assicurare continuità al sistema della produttività e al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali, ritenute uno strumento fondamentale di valorizzazione professionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Blocco degli straordinari. Comune, le sigle sindacali: "Vasco, a rischio sciopero"